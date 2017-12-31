أنقرة - 30 - 12 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن منح اثينا اللجوء السياسي لأحد الجنود الأتراك الفارين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة "سيؤثر في العلاقات بين البلدين والتعاون الاقليمي المشترك".

واعتبرت الخارجية في بيان أن "اليونان أظهرت مجددا أنها دولة تحمي وتحتضن الانقلابيين بعد قبول لجنة اللجوء المستقلة اليونانية منح جندي اللجوء السياسي".

واتهم البيان أثنيا بأنها منعت أيضا محاكمة من وصفهم ب"المجرمين الذين استهدفوا النظام الديمقراطي في تركيا وقتلوا المئات من قوات الأمن والمواطنين".

كما اتهمها بعدم إبداء الدعم والتعاون "الذي كانت تنتظره تركيا من دولة حليفة في مسألة مكافحة الارهاب والجريمة" مشيرا إلى أن القرار "الذي نعتقد أنه اتخذ بدوافع سياسية" لا شك سيكون له آثار في العلاقات الثنائية والتعاون المشترك على المستوى الاقليمي.

وكانت لجنة اللجوء المستقلة اليونانية قد منحت في وقت سابق اليوم اللجوء السياسي لأحد الجنود الأتراك الثمانية الفارين الى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو 2016 حسبما ذكرت وكالة الانباء اليونانية. (النهاية) ر س / ه س ص