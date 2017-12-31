 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
31 ديسمبر 2017 04:28 ص
13 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مقاتلات الاسرائيلية تستهدف موقعا لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة      (تشيلسي) يصعد للمركز الثاني بالدوري الانجليزي على حساب (مانشستر يونايتد)      الشرطة التركية تعلن اعتقال "المدعي العام" لتنظيم (داعش) بالرقة      (المنظمة العربية) تدعو للاحتفال بيوم السياحة العربي تحت شعار (السياحة والتنمية المستدامة)      رئيس وزراء تركيا: العالم سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية      مستشار الرئيس الايراني يدعو للتعامل "برحابة صدر" مع التجمعات الاحتجاجية      الرئيس الروسي يعرب عن امله في استمرار "التحولات الإيجابية" في سوريا      الحكم بحبس الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته باهانة القضاء      هزة ارضية متوسطة القوة تضرب محافظة (خوزستان) الايرانية      استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح اصيب بها في مواجهات على حدود غزة
  الشؤون السياسية
لبنان يدين "الجريمة الإرهابية" التي استهدفت كنيسة في مصر
30/12/2017 | LOC21:53
18:53 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
بيروت - 30 - 12 (كونا) -- دان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم السبت "الجريمة الإرهابية" التي استهدفت كنيسة جنوب القاهرة معربا عن تضامنه مع مصر قيادة وحكومة وشعبا في اعقاب الهجوم.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان الحريري استنكر في برقية بعث بها الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجريمة معتبرا الهجوم "حلقة في مسلسل جبان لن ينال من مصر ووحدة شعبها مهما تصاعدت موجات التخريب والضلال".
واكد الحريري وقوفه بجانب مصر وقيادتها "للاقتصاص من الارهاب وادواته وتنظيماته" معربا عن "تضامن لبنان مع عائلات الضحايا ومع الاخوة في الكنيسة القبطية".
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مقتل تسعة أشخاص واصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة (مارمينا) الواقعة في منطقة (حلوان) جنوب القاهرة امس الجمعة فيما تبنى الهجوم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ا ي ب / م ع ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   الحكم بحبس الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته باهانة القضاء
2.   متحف الكويت الوطني يواصل حكايته عن عادات وتقاليد وتراث أهل الكويت على مدى ستة عقود
3.   أيادي الكويت البيضاء تواصل عطاءها للمحتاجين في العالم
4.   رئيس الوزراء العراقي: الفاسدون هم الذين تسببوا بدخول (داعش) للعراق
5.   هزة ارضية متوسطة القوة تضرب محافظة (خوزستان) الايرانية
6.   مستشار الرئيس الايراني يدعو للتعامل "برحابة صدر" مع التجمعات الاحتجاجية
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS