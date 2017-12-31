بيروت - 30 - 12 (كونا) -- دان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم السبت "الجريمة الإرهابية" التي استهدفت كنيسة جنوب القاهرة معربا عن تضامنه مع مصر قيادة وحكومة وشعبا في اعقاب الهجوم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان الحريري استنكر في برقية بعث بها الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجريمة معتبرا الهجوم "حلقة في مسلسل جبان لن ينال من مصر ووحدة شعبها مهما تصاعدت موجات التخريب والضلال".

واكد الحريري وقوفه بجانب مصر وقيادتها "للاقتصاص من الارهاب وادواته وتنظيماته" معربا عن "تضامن لبنان مع عائلات الضحايا ومع الاخوة في الكنيسة القبطية".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مقتل تسعة أشخاص واصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة (مارمينا) الواقعة في منطقة (حلوان) جنوب القاهرة امس الجمعة فيما تبنى الهجوم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ا ي ب / م ع ع