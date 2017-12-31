الخرطوم - 30 - 12 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف مع مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق طيار ركن محمد العايش اليوم السبت مجمل القضايا الراهنة على الصعيدين العسكري والأمني بالمنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع السودانية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده الجانبان في الخرطوم ناقشا خلاله كذلك "التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث وما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلدين والأمة العربية والإسلامية".

ونقل بيان عن بن عوف تأكيده خلال الاجتماع التزام السودان وموقفه الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن المقدسات والذود عن الحرمين الشريفين "الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم".

وكانت الخرطوم شهدت خلال الأسبوع الماضي زيارة عدد من المسؤولين العسكريين أبرزهم رئيس الاركان القطري الفريق ركن طيار غانم الغانم ونظيره التركي الجنرال خلوصي أكار الى جانب نائب رئيس الأركان الروسي الفريق بحري ألكساندر اليكزيتيتش. (النهاية) م م م / م ع ع