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  السياحة
(المنظمة العربية) تدعو للاحتفال بيوم السياحة العربي تحت شعار (السياحة والتنمية المستدامة)
30/12/2017 | LOC21:20
18:20 GMT 		| الأخبار العربية
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جدة - 30 - 12 (كونا) -- دعت المنظمة العربية للسياحة اليوم السبت كافة بلدان الوطن العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي الذي يتزامن مع مولد الرحالة ابن بطوطة الموافق 24 فبراير من كل عام تحت شعار (السياحة والتنمية المستدامة).
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد في بيان صحفي ان تحقيق تنمية سياحية مستدامة للدول العربية يقتضي توفر رؤية متكاملة الجوانب على المدى الطويل فيما يخص تطورها وآثارها المختلفة (اجتماعيا وتراثيا واقتصاديا) على المجتمعات المستضيفة.
واضاف آل فهيد ان السياحة المستدامة تتطلب رؤية تشاركية ومشاركة فاعلة لكل الأطراف المتداخلة من أجل تحقيق أهدافها ضمن إطار التنمية المستدامة لاسيما ان صناعة السياحة لاتزال تشهد توسعا وابتكارا لايجاد روافد جديدة منها السياحة الخضراء والسياحة المسؤولة والسياحة البيئية وسياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية والثقافية وغيرها.
واشار إلى ان مفهوم السياحة المستدامة يهدف لخدمة اقتصاد الدول ومجتماعاته المحلية دون الإضرار بالثروة الطبيعية أو التراثية والبيئية من خلال تزايد الإقبال على سياحة المناطق والمواقع التراثية ذات البعد الثقافي والتاريخي.
وأكد آل فهيد أن صناعة السياحة واستدامتها تعتبر ضرورة وليست ترفا كوسيلة لتنمية دائمة وايجابية للمجتمعات يعنى بتنظيمها وفق مخططات سياحية رشيدة ودفعها إلى تطبيق مبادئ التنمية للاسهام بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 .
ولفت إلى توقعات المنظمة العربية للسياحة بأن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح أو ما يزيد بمعدل ثلاث مرات على العدد الحالي للسياح مؤكدا أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم.
واوضح انه جاب العالم خلال عام 2017 أكثر من مليار و200 مليون سائح ولم تستقطب المنطقة العربية سوى ما يقارب 73 مليون سائح وان السياحة البينية العربية قبل الظروف السياسية الراهنة قد وصلت الى 45 بالمئة ثم تراجعت الى 30 بالمئة مما كبدها خسائر باكثر من 40 مليار دولار.
ودعا الى أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية وشعوبها في تنمية مجتمعاتها المحلية.(النهاية) ن س ع / م م ج
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