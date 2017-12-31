جدة - 30 - 12 (كونا) -- اكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجددا اليوم السبت موقف بلاده الدائم والثابت والمناهض للعنف و"الإرهاب" بكافة اشكاله وصوره مهما كانت مسبباته ودوافعه.

جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعث بها الرئيس اليمني إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة (حلوان) جنوب القاهرة أمس الجمعة.

وشدد هادي في برقيته على وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة آفة "الإرهاب" وفي كل ما تتخذه من إجراءات أمنية لحفظ الامن والاستقرار.

واشار إلى ان منفذي مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية وتتنافي مع ديننا الإسلامي الحنيف.

ودعا الدول العربية والإسلامية والصديقة كافة إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وقطع دابره ومحاربة الجهات الداعمة له.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل تسعة أشخاص واصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة (مار مينا) الواقعة في منطقة (حلوان) جنوب القاهرة فيما تبنى الهجوم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ن س ع / م م ج