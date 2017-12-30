انقرة - 30 - 12 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت ان بلاده ترغب في العمل مع الولايات المتحدة مثلما تتعاون مع روسيا وايران في روسيا.

واعتبر اردوغان في كلمة بالمؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة (كاستامانو) شمال شرقي تركيا ان "المشكلة تكمن في مدى رغبة واشنطن في العمل معنا" معربا عن "السعادة في حال تعاونت الولايات المتحدة مع تركيا التي تنظر الى ما يمكن القيام به معا".

واشار الى ان "شراسة" حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني في سوريا "تزداد يوما بعد يوم بسبب الدعم الأمريكي وسنعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات عملية".

واكد ان الولايات المتحدة أدرى بمصلحتها لكنه "ينبغي على الجميع في المنطقة القبول بحقيقة أننا سنسحق هذا التنظيم الارهابي بطريقة أو بأخرى وفي الوقت القريب".

وجدد دعوته الى واشنطن بالوفاء بتعهداتها ووقف دعم "الارهابيين" موضحا أنه من غير المقبول استخدام الولايات المتحدة تنظيمات "ارهابية" لمحاربة أخرى.

وتصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية منظمتين "ارهابيتين" فيما تعتبرهما الولايات المتحدة حليفين في الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ر س