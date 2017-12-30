أخبار اقتصادية: عمان - وزير التخطيط الاردني عماد الفاخوري يعلن ان اليابان حولت لبلاده مبلغ 170 مليون دولار قيمة الدفعة الثانية من قرض يهدف الى تعزيز الوضع المالي في الأردن وبيئة الاعمال ودعم الخدمات فيه.(تم بثه الساعة 26ر15 بالتوقيت المحلي - 26ر12 جمت) أخبار دولية: طهران - مستشار الرئيس الايراني للشؤون الثقافية حسام الدين آشنا يدعو القوات الامنية والشرطة الى التعامل "برحابة صدر" مع التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن الايرانية. (تم بثه الساعة 19ر15 بالتوقيت المحلي - 19ر12 جمت) القاهرة - محكمة جنايات القاهرة تقضي بحبس الرئيس الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته في قضية تتعلق باهانة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.(تم بثه الساعة 26ر12 بالتوقيت المحلي - 26ر9 جمت) غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي اصيب بها في مواجهات على حدود قطاع غزة.(تم بثه الساعة 13ر11 بالتوقيت المحلي - 13ر8 جمت) رئيسا النشرة: طه شريف (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

فيصل الشمري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش). الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).

24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)