عمان - 30 - 12 (كونا) -- أعلن وزير التخطيط الاردني عماد الفاخوري اليوم السبت ان اليابان حولت لبلاده مبلغ 170 مليون دولار قيمة الدفعة الثانية من قرض يهدف الى تعزيز الوضع المالي في الأردن وبيئة الاعمال ودعم الخدمات فيه.

وقال الفاخوري في تصريح صحفي ان القيمة الاجمالية للقرض تبلغ حوالي 250 مليون دولار تسلم الاردن الدفعة الاولى منه في شهر ديسمبر عام 2016 مشيدا بالدعم الذي تقدمه اليابان للأردن وأثره في تحسين قطاعات المياه والكهرباء والادارة.

وأضاف ان مدة سداد القرض تصل الى 30 عاما تسبقها عشر سنوات فترة سماح.

ووفق بيانات الحكومة الاردنية قدمت اليابان للاردن منذ عام 1999 وحتى عام 2017 ما يقارب 3ر1 مليار دولار منها 32ر527 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالاضافة الى مساعدات فنية مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). (النهاية) ا ب / أ م س