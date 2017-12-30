 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
30 ديسمبر 2017 04:18 م
12 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الرئيس الروسي يعرب عن امله في استمرار "التحولات الإيجابية" في سوريا      الحكم بحبس الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته باهانة القضاء      هزة ارضية متوسطة القوة تضرب محافظة (خوزستان) الايرانية      استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح اصيب بها في مواجهات على حدود غزة      الولايات المتحدة تدين اعتقال المتظاهرين السلميين في ايران      الولايات المتحدة ترحب بعمليات الإجلاء الطبي العاجلة في الغوطة الشرقية
  الشؤون السياسية
مستشار الرئيس الايراني يدعو للتعامل "برحابة صدر" مع التجمعات الاحتجاجية
30/12/2017 | LOC15:19
12:19 GMT 		| الأخبار الخليجية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
طهران - 30 - 12 (كونا) -- دعا مستشار الرئيس الايراني للشؤون الثقافية حسام الدين آشنا اليوم السبت القوات الامنية والشرطة الى التعامل "برحابة صدر" مع التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن الايرانية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن آشنا القول ان "من حق الشعب ان يسمع صوته بوضوح ويتوجب على مسؤولي الامن والشرطة التعامل مع الاحتجاجات برحابة صدر لكن علينا التنبه الى ان ايا من هذه الازمات في أي دولة كانت لم تحل في الشارع وعلى ارضية العنف".
من جانبه اعتبر عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الايراني اكبر رنجبرزادة التجمعات الاحتجاجية "فتنة جديدة" مضيفا ان اثارة الفوضى ومشاركة المواطنين في مثل هذه التظاهرات "الفاقدة لتصاريح قانونية هو مطلب الاعداء".
ونقلت (ارنا) عن رنجبرزادة القول ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض مدن البلاد ليست "ذات نهج محدد للتعبير عن مطالب الشعب ولا شك انها ستستغل من قبل مثيري الفوضى والمناهضين للنظام".
واشار الى وجود بعض المشاكل والاستياء في قطاع العمل للشباب ومعيشة الشعب قائلا ان مطالب الشعب يجب طرحها ومتابعتها عبر "القنوات القانونية المحددة وفي أطر معينة" وانه يتعين على الحكومة ان تكون اكثر عزما لتبيان الحلول وتلبية مطالب الشعب.
وكانت بعض المدن الايرانية شهدت تجمعات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشي فيما قالت وسائل إعلام محلية ان المتظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في عدة مدن في أنحاء إيران مع تحول احتجاجات على ارتفاع الأسعار إلى أكبر موجة من المظاهرات منذ احتجاجات مؤيدة للإصلاحيين عام 2009.
وتفيد التقارير بأن مظالم المتظاهرين شملت ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسات طهران في الشرق الأوسط.
واشارت التقارير الى ان السلطات الإيرانية اعتقلت 50 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة مشهد. (النهاية) م و / ط م ا
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   متحف الكويت الوطني يواصل حكايته عن عادات وتقاليد وتراث أهل الكويت على مدى ستة عقود
2.   الحكم بحبس الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته باهانة القضاء
3.   أيادي الكويت البيضاء تواصل عطاءها للمحتاجين في العالم
4.   هزة ارضية متوسطة القوة تضرب محافظة (خوزستان) الايرانية
5.   المقاهي الشعبية تراث الكويت الباقي رغم التطور والحداثة
6.   الولايات المتحدة ترحب بعمليات الإجلاء الطبي العاجلة في الغوطة الشرقية
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS