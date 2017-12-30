القاهرة - محكمة جنايات القاهرة تقضي بحبس الرئيس الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته في قضية تتعلق بإهانة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن امله في استمرار "التحولات الإيجابية" والمضي نحو الافضل في سوريا.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتهم من وصفهم بالفاسدين في التسبب بدخول ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) الى العراق واحتلاله للعديد من المدن العراقية قبل نحو ثلاثة اعوام.

واشنطن - الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال المتظاهرين الايرانيين السلميين عقب الاحتجاجات ضد النظام والتي تدخل يومها الثالث على التوالي وتتسع في مختلف أنحاء البلاد.

غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي اصيب بها في مواجهات على حدود قطاع غزة. (النهاية) ط م ا