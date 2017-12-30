موسكو - 30 - 12 (كونا) -- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عن امله في استمرار "التحولات الإيجابية" والمضي نحو الافضل في سوريا.

ونقلت الرئاسة الروسية بموقعها الالكتروني عن بوتين القول في برقية تهنئة بعث بها للرئيس السوري بشار الاسد بمناسبة رأس السنة الميلادية ان "الانتصار على الارهاب وتطبيع الوضع في سوريا يلبي مصالح السلام والاستقرار في عموم الشرق الأوسط".

وأكد أن "روسيا ستواصل تقديم كافة اشكال الدعم لسوريا في الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة اراضيها ومواصلة عملية التسوية السياسية وجهود اعادة بناء الاقتصاد في سوريا".

وفي برقية مماثلة للرئيس التركي طيب اردوغان اكد بوتين ان الجانبين لم يستعيدا فقط العلاقات الثنائية بكامل طاقاتها خلال عام 2017 بل احرزا تقدما نحو الامام في تطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات أيضا.

واشاد بوتين كذلك بالتعاون الثنائي الذي شكل "حاجزا متينا على طريق انتشار الارهاب في الشرق الاوسط وتهيئة الظروف لإطلاق العملية السياسية في سوريا".

واعرب بوتين ايضا عن استعداد روسيا لمواصلة الحوار البناء والعمل المشترك حيال القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي برقية تهنئة للرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد بوتين على ضرورة اقامة حوار ثنائي بناء في ظل الظروف المعقدة بهدف تعزيز الاستقرار الاستراتيجي وايجاد معاول لمجابهة التحديات والمخاطر المحدقة.

وشدد بوتين على ضرورة اعتماد مبادئ المساواة والاحترام المتبادل كأساس لتطوير التعاون بين البلدين قائلا ان من شأن ذلك ان يساهم في اقامة تعاون طويل المدى بين الجانبين. (النهاية) ا س / ط م ا