الشؤون السياسية رئيس الوزراء العراقي: الفاسدون هم الذين تسببوا بدخول (داعش) للعراق 30/12/2017 | LOC13:38

10:38 GMT | الأخبار الخليجية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في احتفالية النصر بغداد - 30 - 12 (كونا) -- اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت من وصفهم بالفاسدين في التسبب بدخول ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) الى العراق واحتلاله للعديد من المدن العراقية قبل نحو ثلاثة اعوام.

وقال العبادي في احتفالية بمناصبة الانتصار على (داعش) ان "الفاسدين ومن استولوا على اموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث فتنظيم (داعش) لم يتمكن من احتلال المدن الا بسبب الفساد".

وحذر من اصحاب الفكر المنحرف وخطورتهم على المجتمع مشددا على ضرورة توخي اليقظة والحذر والاستمرار في محاربة الارهاب حتى القضاء على اخر الارهابيين في العراق.

وبالنسبة لمشاريع اعادة الاعمار في البلاد بعد القضاء على تنظيم (داعش) اكد العبادي ان المشاريع ستشمل جيمع المحافظات العراقية ولن تقتصر على المحافظات المحررة من (داعش) لانها جميعا متضررة من الارهاب.(النهاية) ع ح ه / م خ إطبع أرسل حفظ Share مشاركة