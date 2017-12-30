اسطنبول - 30 - 12 (كونا) -- قالت مصادر امنية تركية اليوم السبت ان السلطات الامنية التركية اوقفت خمسة مشتبهين بارتباطهم بتنظيمات ارهابية في ولاية (بورصة) شمال غرب تركيا.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن المصادر قولها ان فرق قوات الدرك (الجندرمة) داهمت عنوانين في قضاء (عثمان غازي) في اطار التدابير الاحترازية قبيل حلول رأس السنة الميلادية يوم الاثنين المقبل.

واضافت انه تم خلال المداهمتين توقيف ثلاثة مشتبهين بارتباطهم بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بالإضافة الى ضبط كتب ووثائق ومواد رقمية تنظيمية.

وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها ان الفرق الأمنية ألقت القبض ايضا على شخص يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصالح منظمة حزب العمال الكردستاني.

واشارت الى انه عقب الانتهاء من الاجراءات الامنية بحق الشخص المذكور تمت احالته الى المحكمة التي أمرت بسجنه على ذمة التحقيق.

كما ألقت القوات الأمنية ايضا القبض على شخص آخر يروج لتنظيم جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.(النهاية) ط ا / م خ