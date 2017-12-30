 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
30 ديسمبر 2017 04:18 م
12 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الرئيس الروسي يعرب عن امله في استمرار "التحولات الإيجابية" في سوريا      الحكم بحبس الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته باهانة القضاء      هزة ارضية متوسطة القوة تضرب محافظة (خوزستان) الايرانية      استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح اصيب بها في مواجهات على حدود غزة      الولايات المتحدة تدين اعتقال المتظاهرين السلميين في ايران      الولايات المتحدة ترحب بعمليات الإجلاء الطبي العاجلة في الغوطة الشرقية
  الدفاع
السلطات التركية توقف 5 مشتبهين بتهمة الانتماء لتنظيمات ارهابية
30/12/2017 | LOC13:25
10:25 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
اسطنبول - 30 - 12 (كونا) -- قالت مصادر امنية تركية اليوم السبت ان السلطات الامنية التركية اوقفت خمسة مشتبهين بارتباطهم بتنظيمات ارهابية في ولاية (بورصة) شمال غرب تركيا.
ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن المصادر قولها ان فرق قوات الدرك (الجندرمة) داهمت عنوانين في قضاء (عثمان غازي) في اطار التدابير الاحترازية قبيل حلول رأس السنة الميلادية يوم الاثنين المقبل.
واضافت انه تم خلال المداهمتين توقيف ثلاثة مشتبهين بارتباطهم بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بالإضافة الى ضبط كتب ووثائق ومواد رقمية تنظيمية.
وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها ان الفرق الأمنية ألقت القبض ايضا على شخص يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصالح منظمة حزب العمال الكردستاني.
واشارت الى انه عقب الانتهاء من الاجراءات الامنية بحق الشخص المذكور تمت احالته الى المحكمة التي أمرت بسجنه على ذمة التحقيق.
كما ألقت القوات الأمنية ايضا القبض على شخص آخر يروج لتنظيم جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.(النهاية) ط ا / م خ
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   متحف الكويت الوطني يواصل حكايته عن عادات وتقاليد وتراث أهل الكويت على مدى ستة عقود
2.   الحكم بحبس الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته باهانة القضاء
3.   أيادي الكويت البيضاء تواصل عطاءها للمحتاجين في العالم
4.   هزة ارضية متوسطة القوة تضرب محافظة (خوزستان) الايرانية
5.   المقاهي الشعبية تراث الكويت الباقي رغم التطور والحداثة
6.   الولايات المتحدة ترحب بعمليات الإجلاء الطبي العاجلة في الغوطة الشرقية
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS