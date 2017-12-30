غزة - 30 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي اصيب بها في مواجهات على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة في تصريح صحفي ان الشاب جمال مصلح البالغ من العمر 20 عاما وهو من سكان مخيم (المغازي) استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال امس الجمعة شرق (البريج) وسط القطاع.

واعلن القدرة امس اصابة خمسين فلسطينيا في المواجهات على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة واصفا حالة خمسة منهم بالخطيرة.

ومنذ قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الحالي حول القدس اندلعت مواجهات يومية واسبوعية في عدد من المناطق الفلسطينية للتعبير عن رفض قرار الادارة الامريكية.(النهاية) و ا ب / م خ