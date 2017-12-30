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30 ديسمبر 2017 04:18 ص
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
وزير الدفاع الأمريكي يهنئ الشيخ ناصر صباح الأحمد بتوليه منصبيه الجديدين      (أرامكو) السعودية تدشن مشروعا مشتركا للصناعات البحرية العالمية      وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا ستركز في 2018 على تحقيق الاستقرار بالعراق وسوريا      هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة تضرب محافظة كرمانشاه الايرانية      (يونسكو) تتسلم إخطارا رسميا من إسرائيل بشأن انسحابها من المنظمة      وزير الدفاع الكويتي يعزي نظيره المصري بضحايا العملين الإرهابيين في سيناء وحلوان      انقرة تعلن توقيع اتفاقية مع موسكو لشراء منظومة (إس 400) للدفاع الجوي      الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ هجوم كنيسة حلوان      اصابة 50 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال المواجهات على حدود غزة      رئيس مجلس الأمة الكويتي يعزي نظيره المصري بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في حلوان
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الجمعة حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
30/12/2017 | LOC02:46
23:46 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة القاهرة في ‏جمهورية مصر العربية الشقيقة.

غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن المواجهات التي وقعت بين قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة أسفرت عن إصابة 50 فلسطينيا بجروح.

باريس - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن تسلمها اخطارا رسميا من إسرائيل يفيد باعتزامها الانسحاب من عضوية المنظمة بنهاية العام المقبل.

عمان - وكالة الانباء السورية (سانا) تذكر ان الجهات المعنية انهت الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق خروج مسلحي جبهة النصرة من منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي الى الشمال السوري.

واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يقول إن عمليات القوات الامريكية في العراق وسوريا ستتحول العام المقبل إلى التركيز على إعادة الاستقرار ودعم الجهود السياسية في البلدين.

مدريد - رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يعلن ان الجلسة التأسيسية للبرلمان الكتالوني ستعقد في ال17 من يناير المقبل عقب الانتخابات الإقليمية التي أجريت في 21 ديسمبر الجاري.

اسلام اباد - وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل أكثر من 30 مسلحا واصابة اخرين بجروح خلال عمليات امنية في مختلف ارجاء البلاد.

الكويت - المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 برصيد سبع نقاط وحل المنتخب البحريني ثانيا برصيد خمس نقاط ليتأهلا معا للدور نصف النهائي من البطولة. (النهاية) م ع ع
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