الكويت - مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة القاهرة في ‏جمهورية مصر العربية الشقيقة.

غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن المواجهات التي وقعت بين قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة أسفرت عن إصابة 50 فلسطينيا بجروح.

باريس - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن تسلمها اخطارا رسميا من إسرائيل يفيد باعتزامها الانسحاب من عضوية المنظمة بنهاية العام المقبل.

عمان - وكالة الانباء السورية (سانا) تذكر ان الجهات المعنية انهت الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق خروج مسلحي جبهة النصرة من منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي الى الشمال السوري.

واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يقول إن عمليات القوات الامريكية في العراق وسوريا ستتحول العام المقبل إلى التركيز على إعادة الاستقرار ودعم الجهود السياسية في البلدين.

مدريد - رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يعلن ان الجلسة التأسيسية للبرلمان الكتالوني ستعقد في ال17 من يناير المقبل عقب الانتخابات الإقليمية التي أجريت في 21 ديسمبر الجاري.

اسلام اباد - وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل أكثر من 30 مسلحا واصابة اخرين بجروح خلال عمليات امنية في مختلف ارجاء البلاد.

الكويت - المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 برصيد سبع نقاط وحل المنتخب البحريني ثانيا برصيد خمس نقاط ليتأهلا معا للدور نصف النهائي من البطولة. (النهاية) م ع ع