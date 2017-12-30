واشنطن - 29 - 12 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة جنوب العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكر البيت الأبيض في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه ترامب مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي اكد خلاله الرئيس الأمريكي مجددا ان "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف الى جانب مصر في مواجهة الإرهاب".

وأضاف البيان ان ترامب شدد أيضا خلال الاتصال على "التزامه بتعزيز الجهود لهزيمة الإرهاب والتطرف بجميع صورهما".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل تسعة أشخاص واصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة (مار مينا) الواقعة في منطقة (حلوان) جنوب القاهرة فيما تبنى الهجوم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ش ص / م ع ع