الرياض - 29 - 12 (كونا) -- دشنت شركة (أرامكو) السعودية اليوم الجمعة مشروعا مشتركا للصناعات البحرية العالمية مع شركة (لامبريل بي إل سي) والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة (هيونداي) للصناعات الثقيلة المحدودة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان المشروع سيسهم في تطوير الخبرات الوطنية في مجال الصناعات البحرية وتوليد فرص العمل مؤكدة انه سيقدم واحدا من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022.

وأوضحت الوكالة ان المشروع المشترك الجديد يعمل على توطين حلقات مهمة في سلسلة التوريد لأرامكو والمرتبطة بأعمال الحفر البحري والشحن ما سيؤدي إلى خفض في التكاليف وتقليل الوقت المستغرق في الاستجابة ورفع مستوى المرونة لدى أرامكو وشركائها.

وبينت ان المشروع الذي تبلغ مساحته 12 مليون متر مربع تقريبا يتميز بكونه الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية ما يؤهله لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة وتمكين أرامكو السعودية وشركائها من تلبية متطلبات التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية وسفن الدعم والسفن التجارية بما فيها ناقلات النفط العملاقة.

واضافت ان المجمع سيكون قادرا على تصنيع أربع منصات حفر بحرية وبناء أكثر من 40 سفينة بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط عملاقة وخدمة أكثر من 260 منتجا بحريا سنويا.

وأشارت الى انه من المتوقع بدء أعمال الإنتاج والخدمات الرئيسة في المشروع عام 2019 وأن يصل إلى طاقته التشغيلية الكاملة بحلول 2022.

من جانبه قال النائب الأعلى لرئيس (أرامكو) السعودية للمالية الاستراتيجية والتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البحرية العالمية المهندس عبدالله السعدان ان "شركة الصناعات البحرية العالمية ستخدم الهدف الاستراتيجي لأرامكو السعودية في أن تصبح الشركة العالمية المتكاملة ذات الريادة في الطاقة والكيميائيات من خلال تلبية احتياجات الشركة من الإنتاج والنقل البحري".

واوضح "ان لدى شركة الصناعات البحرية العالمية طلبات سارية المفعول لتصنيع أكثر من 20 منصة حفر وبناء 52 سفينة على مدى العقد القادم". (النهاية) م د م / م ع ع