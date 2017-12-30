واشنطن - 29 - 12 (كونا) -- قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الجمعة إن عمليات القوات الامريكية في العراق وسوريا ستتحول العام المقبل إلى التركيز على إعادة الاستقرار ودعم الجهود السياسية في البلدين.

وقال ماتيس للصحفيين إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) سيغير نهجه في عام 2018 لمواجهة هذا التنظيم بعد نجاح التحالف في تدميره وانتزاع الأراضي من سيطرته.

وأضاف أن القوات الامريكية في العراق وسوريا ستتحول من العمليات الهجومية إلى التركيز على تحقيق الاستقرار من أجل "دعم المقاربة الدبلوماسية".

وذكر ماتيس "مع قرب انتهاء عام 2017 نحن نكسر (داعش)" مضيفا "نحن الان في مرحلة سحق هذا التنظيم وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة المدنيين وهذا أمر صعب للغاية".

واكد أن المعركة مع (داعش) لم تنته بعد مشيرا إلى أن بقايا هذا التنظيم "يبحثون عن طرق وأماكن يعيدون فيها تشكيل أنفسهم". (النهاية) ش ص / ه س ص