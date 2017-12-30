رام الله - 29 - 12 (كونا) -- دان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استهداف كنيسة (مار مينا) في حلوان جنوب القاهرة صباح اليوم الجمعة ما ادى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وذكر بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (وفا) أن الرئيس عباس استنكر باسمه شخصيا وباسم فلسطين وشعبها هذه الهجمات الارهابية وأكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربهم ضد "الارهاب" وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي.

وأعرب عباس عن ثقته بأن "هذه الهجمات الإرهابية لن تزعزع عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة وأن هذا البلد الشقيق سينتصر عاجلا على من يستهدفون أمنه واستقراره ومسيرته التنموية".

ودعا لارواح الضحايا بالرحمة وبالشفاء العاجل للمصابين ولأسرهم بأحر التعازي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أمين شرطة وثمانية مواطنين واصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح على كنيسة (مار مينا) مضيفة انها تمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لاطلاق النار فيما تقوم بملاحقة الجاني الثاني.(النهاية) ن ق / م م ج