طهران - 29 - 12 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية اليوم الجمعة ان هزة ارضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة (قصر شرين) في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

ونقلت وكالات انباء ايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت في الساعة السابعة و59 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي على عمق 14 كيلومترا من سطح الارض وشملت الاراضي العراقية ايضا.

واوضح المركز ان مركز الهزة الارضية كان على بعد 18 كيلومترا من مدينة (قصر شيرين) و37 كيلومترا من منطقة (ازكلة) و 41 كيلومترا من (سربل ذهاب).

وكانت هزة ارضية بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر وقعت في منتصف شهر نوفمبر الماضي في محافظة كرمانشاه وادت الى مصرع أكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين والحقت أضرارا بنحو 90 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية. (النهاية) ف ز / م م ج