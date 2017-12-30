باريس - 29 - 12 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الجمعة تسلمها اخطارا رسميا من إسرائيل يفيد باعتزامها الانسحاب من عضوية المنظمة بنهاية العام المقبل.

وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي في بيان انها تسلمت اليوم إشعارا رسميا من الحكومة الإسرائيلية يتعلق بالانسحاب من عضوية المنظمة اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 بعد انضمامها اليها عام 1949.

واعربت أزولاي في هذا السياق عن "الأسف العميق" إزاء هذا القرار مبدية قناعتها بأن الدول يمكنها من خلال عضويتها في المنظمة السعي بصورة أفضل لتجاوز خلافاتها بشأن اختصاصات (يونسكو).

يذكر ان الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد اعلان الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عن قرارها الانسحاب من عضوية (يونسكو) اثر اتهامها إياها باتخاذ مواقف سياسية ضد المصالح الامريكية. (النهاية) ج ك / م ع ع