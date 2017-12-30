واشنطن - 29 - 12 (كونا) -- هنأ البيت الأبيض الأمريكي اليوم الجمعة الرئيس الليبري المنتخب ونجم كرة القدم السابق جورج ويا الذي أعلن رسميا فوزه بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بالبلاد.

وأعرب البيت الأبيض في بيان عن تهنئته أيضا لشعب ليبريا بنجاج أول انتقال سلمي للسلطة في ليبيريا من رئيس منتخب إلى آخر منذ عقود مؤكدا أن تلك الانتخابات تمثل "معلما رئيسيا" للديموقراطية في ليبريا.

وأشاد البيت الأبيض بلجنة الانتخابات الوطنية والمحكمة العليا والأحزاب السياسية وأجهزة الامن في ليبريا "لنجاح الاقتراع بشكل سلمي وشفاف" مبديا ترحيبه بتقارير المراقبين الدوليين والمحليين "التي اكدت حسن سير العملية الانتخابية".

كما أشاد البيان بنائب الرئيس الليبري جوزيف بوكاي الذي خسر جولة الإعادة أمام جورج ويا وقال إن "بوكاي أدار حملة انتخابية إيجابية وعمل سنوات مشرفة في خدمة ليبريا".

وقد أعلن رسميا اليوم في ليبريا فوز نجم كرة القدم السابق جورج ويا في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التي أجريت الثلاثاء الماضي حيث حصل ويا على 60 في المئة من الأصوات أمام منافسه نائب الرئيس جوزيف بوكاي.

وبهذا يخلف ويا - النجم الذي لعب في أندية أوروبية كبرى - إلين جونسون سيرليف التي كانت أول سيدة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي. (النهاية) ر م / ه س ص