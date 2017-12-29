الرياض - 29 - 12 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بشدة الهجوم "الإرهابي" على كنيسة في (حلوان) جنوب العاصمة المصرية القاهرة ما اسفر عن مقتل عشرة اشخاص واصابة خمسة آخرين.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) وقوف المملكة مع مصر "ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة".

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن الأجهزة الأمنية نجحت في احباط هجوم مسلح على احدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار.

وأوضح مصدر بالوزارة أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة (مار مينا) بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين باطلاق النار على الكنيسة فقامت على الفور بمبادلتهما اطلاق النار.

وأشار الى أن قوات الأمن قتلت احدهما فيما تقوم حاليا بملاحقة الجاني الثاني مضيفا أنه تم اغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه. (النهاية) م د م