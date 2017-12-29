انقرة - 29 - 12 (كونا) -- ذكرت تقارير اليوم الجمعة ان محكمة تركية أمرت باعتقال منظم معرض مصور شهد حادث اغتيال السفير الروسي السابق لدى تركيا اندريه كارلوف في ديسمبر 2016.

وقالت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان المحكمة قضت باعتقال مصطفى أوزكان الذي احتجز في يناير الماضي بتهمة المشاركة عمدا في جريمة قتل كارلوف.

وأضافت ان أوزكان نظم معرضا مصورا في بلدة (تشانكايا) في انقرة في ديسمبر 2016 حيث اغتيل كارلوف على يد ضابط في القوات الخاصة التركية يدعى مولود الطنطاش اثناء القائه كلمة في افتتاح المعرض ونقل الى مستشفى (جوفين) حيث فارق الحياة جراء اصابته بجروح بليغة.

وكانت السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بحادث الاغتيال من بينهم رئيس مجموعة (غورو ميديا) الاعلامية خير الدين آيدين باش والانتماء لما يسمى منظمة (الكيان الموازي). (النهاية) ر س