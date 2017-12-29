مسقط - 29 - 12 (كونا) -- ذكرت تقارير ان سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير المقبل ارتفع اليوم الجمعة ليصل إلى 98ر63 دولار.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بورصة دبي للطاقة القول إن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا قدره 38 سنتا مقارنة بسعر امس الخميس والذي بلغ 60ر63 دولار.

واشارت الى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يناير المقبل بلغ 79ر60 دولار أمريكي للبرميل مرتفعا بمقدار 19ر5 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الجاري.

يذكر ان سلطنة عمان وهي غير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) تنتج مليون برميل نفط يوميا. (النهاية) م أ