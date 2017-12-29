القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بشدة اليوم الجمعة الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان جنوب القاهرة ما اسفر عن مقتل عشرة اشخاص واصابة خمسة آخرين.

وأكد السلمي في بيان أن "مثل هذه العمليات الارهابية الجبانة التي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد لن تزيد الشعب المصري ونسيجه الاجتماعي الا قوة وتماسكا وعزيمة على اقتلاع الارهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لاجرامهم." وثمن رئيس البرلمان العربي تصدي قوات الأمن المصرية لهذا "الهجوم الجبان" داعيا الى "ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الارهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين".

وأعرب عن خالص تعازيه لمصر رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن الأجهزة الأمنية نجحت في احباط هجوم مسلح على احدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار.

وأوضح مصدر بالوزارة أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة (مار مينا) بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين باطلاق النار على الكنيسة فقامت على الفور بمبادلتهما اطلاق النار.

وأشار الى أن قوات الأمن قتلت احدهما فيما تقوم حاليا بملاحقة الجاني الثاني مضيفا أنه تم اغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه. (النهاية) م ف م / ا س م