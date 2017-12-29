برلين - 29 - 12 (كونا) -- اشترطت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إطلاق تركيا سراح جميع الرعايا الألمان المحتجزين لأسباب "سياسية" في السجون التركية من أجل المضي قدما في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر في مؤتمر صحفي دوري في برلين ان حكومة برلين "تعتبر حل مشكلة بقية الرعايا الألمان المحتجزين في السجون التركية مهمة ضرورية من اجل تحسين العلاقات بيننا وبين تركيا".

وعلق المتحدث على تصريحات الرئيس التركي رجب اردوغان الذي اعتبر انه "لا مشاكل" بين حكومة بلاده من جهة وحكومتي ألمانيا وهولندا من جهة اخرى بالقول ان حكومة برلين "تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار".

وتفيد وزارة الخارجية الألمانية بان القضاء التركي يحتجز قرابة 10 رعايا ألمان لأسباب "سياسية" ابرزهم مراسل الصحيفة الألمانية الكبيرة (دي فيلت) دنيس يوجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. (النهاية) ع ن ج