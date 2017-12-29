غزة - 29 - 12 (كونا) -- قصفت المدفعية الاسرائيلية اليوم الجمعة اهدافا شرقي قطاع غزة ما اسفر عن حدوث اضرار مادية جسيمة دون اصابات .

وقالت تقارير صحفية فلسطينية ان القصف استهدف نقطة للرصد تقع شرق حي الشجاعية الواقعة شرق قطاع غزة.

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفخاي أدرعي في تصريح صحفي إن عناصر المدفعية الإسرائيلية وسلاح الجو استهدفوا موقعين اثنين تابعين لحركة (حماس) شمال قطاع غزة.

وذكر أدرعي أن القصف جاء في أعقاب إطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة مؤكدا أن نظام (القبة الحديدية) الاسرائيلي قام باعتراض صارخين منهم .

ويأتي ذلك في وقت دعت فيه فصائل ومنظمات فلسطينية الى التظاهر داخل قطاع غزة الى جانب التوجه الى الحدود للتعبير عن رفضهم لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في السادس من ديسمبر الجاري. (النهاية) واب / ط م ا