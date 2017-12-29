عام جيش الاحتلال يصيب سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية 29/12/2017 | LOC16:24

13:24 GMT | الأخبار العربية رام الله - 29 - 12 (كونا) -- قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة إن سبعة فلسطينيين اصيبوا بجروح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن ثلاثة فلسطينيين اصيبوا بالرصاص في مخيم (العروب) القريب من (الخليل) احدهم جراجه خطيرة حيث اصيب برصاصة في الشريان الرئيسي بالفخذ.

وذكرت الوزارة أن اربعة شبان أصيبوا خلال مواجهات شهدتها أيضا مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشبان الذين وصلوا الى حاجز (بيت ايل) العسكري المقام على مدخل مدينة (رام الله) الشمالي.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الشبان ما أدى إلى اصابة عدد بحالات اختناق بالغاز.

وشهدت عدة محاور في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال في (جمعة الغضب) التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. (النهاية) ن ق إطبع أرسل حفظ Share مشاركة