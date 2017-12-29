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29 ديسمبر 2017 06:04 م
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مصر تعلن ارتفاع حصيلة هجوم كنيسة حلوان الى 10 قتلى      (الكهرباء)الكويتية: تمديد فترة تسلم الأوراق العلمية للمؤتمر العربي للمياه إلى 21 يناير      المرصد: اجلاء الدفعة الاخيرة من الحالات المرضية الحرجة من غوطة دمشق      قوات الامن التركية توقف 46 مشتبها بالانتماء لتنظيم (داعش) في اسطنبول      مقتل 12 شخصا واصابة 15 آخرون في حريق مبنى سكني بضاحية برونكس في نيويورك      مصرع 14 شخصا واصابة 19 آخرين اثر اندلاع حريق بمبنى تجاري في الهند
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2017
29/12/2017 | LOC16:22
13:22 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

أخبار محلية:

الكويت - وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعلن تمديد فترة تسلم الأوراق العلمية للموتمر العربي الثالث للمياه المقررة إقامته في دولة الكويت من 3 إلى 21 يناير المقبل لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة من كل الدول العربية. (تم بثه الساعة 17ر14 بالتوقيت المحلي - 17ر11 جمت).

أخبار اقتصادية:

انقرة - وزارة السياحة التركية تعلن ارتفاع عدد السياح الاجانب الذين قاموا بزيارة تركيا منذ مطلع العام الحالي 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 7ر27 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. (تم بثه الساعة 12ر15 بالتوقيت المحلي - 12ر12 جمت).

أخبار دولية:

غزة - آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرات حاشدة نصرة لمدينة القدس ورفصا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه القدس عاصمة إسرائيل. (تم بثه الساعة 18ر15 بالتوقيت المحلي - 18ر12 جمت).

عمان - المرصد السوري لحقوق الانسان يذكر ان الهلال الاحمر السوري نفذ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر عملية اجلاء الدفعة الثالثة والاخيرة من الحالات المرضية من غوطة دمشق الشرقية المحاصرة.(تم بثه الساعة 14ر14 بالتوقيت المحلي - 14ر11 جمت)

القاهرة - وزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع حصيلة هجوم "إرهابي" مسلح على كنيسة في حلوان جنوب القاهرة الى عشرة قتلى.(تم بثه الساعة 34ر15 بالتوقيت المحلي - 34ر12 جمت)

رئيسا النشرة: طه شريف (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
تميم حمود (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)
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