عمان - 29 - 12 (كونا) -- دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الجمعة الاعتداء الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان جنوب القاهرة ما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وذكر الديوان الملكي الاردني في بيان ان الملك عبدالله الثاني اعرب في برقية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ادانته الشديدة "لهذا العمل الارهابي الجبان وتضامن الاردن الكامل مع مصر والوقوف الى جانبها في مواجهة خطر الارهاب وعصاباته".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم "الإرهابي" المسلح الذي استهدف كنيسة (مار مينا) في حلوان جنوب القاهرة إلى عشرة قتلى وخمسة مصابين. (النهاية) أ ب