القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- دان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اليوم الجمعة الهجوم "الإرهابي" الذي وقع على كنيسة في مدينة حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة ما اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص.

وأكد ابو الغيط في بيان دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الجرائم الارهابية المتكررة التي ترمي الى زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفرقة بين ابنائها.

وجدد التأكيد على ضرورة تكاتف وتضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة هذا الخطر البغيض على مختلف الأصعدة وبالشكل الذي يكفل اجتثاثه من جذوره لأنه أصبح يهدد الجميع ولا يوجد بلد بمنأى عنه.

وشدد ابو الغيط على ان هذا الحادث والحادث الذي سبقه في مسجد الروضة بشمال سيناء الذي وقع خلال الشهر الماضي وفي يوم جمعة ايضا يأتيان ليؤكدا مجددا أن آفة الارهاب باتت تستهدف الجميع دون النظر الى اديانهم ومعتقداتهم وان هدف الارهاب الاساسي هو خلق الفتنة وبث الفرقة بين ابناء الشعوب الواحدة لوقف مسيرة تنميتها وتقدمها.

وأشاد ابو الغيط بيقظة وشجاعة عناصر الامن القائمين على تأمين الكنيسة والذين تمكنوا من تصفية احد الارهابيين المهاجمين مما ساهم في الحد من الآثار السلبية لهذا الحادث.

واعرب عن خالص تعازيه لمصر رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم "الإرهابي" المسلح الذي استهدف كنيسة (مار مينا) في حلوان جنوب القاهرة الى عشرة قتلى وخمسة مصابين. (النهاية) م ف م / ع ف ف