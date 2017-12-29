روما - 29 - 12 (كونا) -- كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة عن نمو أسعار تصنيع المنتجات الصناعية في ايطاليا بنسبة 5ر2 بالمئة على أساس سنوي مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في أواخر العام الجاري.

وذكرت البيانات التي اصدرها معهد الاحصاء القومي (ايستات) في نشرته الدورية أن مؤشر الأسعار عند الانتاج ارتفع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4ر0 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر السابق وبنسبة 5ر2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 الماضي.

وأضاف أن هذا الارتفاع في الأسعار باستثناء قطاع الطاقة لم يتجاوز نسبة 1ر0 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2017 و2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2016.

وأوضح (ايستات) أن أسعار "المنتجات" الصناعية في "السوق المحلي" زادت بدورها بنسبة 4ر0 بالمئة عن أكتوبر و8ر2 بالمئة على أساس سنوي فيما بلغت الزيادة الشهرية الاجمالية في الأسواق الخارجية 2ر0 بالمئة تضمنت زيادة بنسبة 2ر0 بالمئة في منطقة اليورو و 3ر0 بالمئة خارج منطقة اليورو.

وفي سياق متصل لفت المعهد الرسمي الى استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي الإيطالي في شهر ديسمبر الأخير ولكن "بوتيرة أبطأ" ما بين 5ر0 بالمئة و6ر0 بالمئة مقارنة بالشهرين السابقين مع استمرار معدل النمو السنوي الحالي المقدر في حدود 6ر1 بالمئة. (النهاية) م ن / أ م س