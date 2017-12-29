 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
29 ديسمبر 2017 04:28 م
11 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مصر تعلن ارتفاع حصيلة هجوم كنيسة حلوان الى 10 قتلى      مسيرات حاشدة في قطاع غزة نصرة للقدس ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي      (الكهرباء)الكويتية: تمديد فترة تسلم الأوراق العلمية للمؤتمر العربي للمياه إلى 21 يناير      المرصد: اجلاء الدفعة الاخيرة من الحالات المرضية الحرجة من غوطة دمشق      قوات الامن التركية توقف 46 مشتبها بالانتماء لتنظيم (داعش) في اسطنبول      مقتل 12 شخصا واصابة 15 آخرون في حريق مبنى سكني بضاحية برونكس في نيويورك      مصرع 14 شخصا واصابة 19 آخرين اثر اندلاع حريق بمبنى تجاري في الهند
  اقتصاد
أسعار الانتاج الصناعي الايطالي ترتفع بنسبة 5ر2 بالمئة خلال عام
29/12/2017 | LOC16:01
13:01 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
روما - 29 - 12 (كونا) -- كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة عن نمو أسعار تصنيع المنتجات الصناعية في ايطاليا بنسبة 5ر2 بالمئة على أساس سنوي مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في أواخر العام الجاري.
وذكرت البيانات التي اصدرها معهد الاحصاء القومي (ايستات) في نشرته الدورية أن مؤشر الأسعار عند الانتاج ارتفع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4ر0 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر السابق وبنسبة 5ر2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 الماضي.
وأضاف أن هذا الارتفاع في الأسعار باستثناء قطاع الطاقة لم يتجاوز نسبة 1ر0 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2017 و2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2016.
وأوضح (ايستات) أن أسعار "المنتجات" الصناعية في "السوق المحلي" زادت بدورها بنسبة 4ر0 بالمئة عن أكتوبر و8ر2 بالمئة على أساس سنوي فيما بلغت الزيادة الشهرية الاجمالية في الأسواق الخارجية 2ر0 بالمئة تضمنت زيادة بنسبة 2ر0 بالمئة في منطقة اليورو و 3ر0 بالمئة خارج منطقة اليورو.
وفي سياق متصل لفت المعهد الرسمي الى استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي الإيطالي في شهر ديسمبر الأخير ولكن "بوتيرة أبطأ" ما بين 5ر0 بالمئة و6ر0 بالمئة مقارنة بالشهرين السابقين مع استمرار معدل النمو السنوي الحالي المقدر في حدود 6ر1 بالمئة. (النهاية) م ن / أ م س
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   النائب الأول ووزير الدفاع الكويتي يعود للبلاد بعد تلبيته لدعوة ولي العهد السعودي
2.   تعيين عبدالله الهاجري مديرا عاما لمكتب الانماء الاجتماعي بدرجة وكيل وزارة
3.   آخر جولات المجموعة الثانية من (خليجي 23) تنطلق اليوم
4.   أهم الأحداث العالمية التي شهدها عام 2017
5.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض سنتا واحدا ليبلغ 03ر63 دولار
6.   اقتصاديون كويتيون: تقسيم بورصة الكويت خطوة تواكب ترقيتها لمصاف الأسواق الناشئة
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS