بغداد - 29 - 12 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف كنيسة بجنوب القاهرة ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان ان الخارجية العراقية تؤكد تضامنها مع مصر "في حربها ضد الارهاب الذي لا يراعي حرمة لدين او معتقد ويوغل في دماء الابرياء".

وجدد موقف بلاده الثابت الذي حارب الارهاب وانتصر عليه بنبذ العنف والتطرف بكل صوره مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابعه والقضاء على مدارس الفكر المتطرف الذي انتج هذه العقول المريضة التي تهدد امن المنقطة والعالم.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم "الإرهابي" المسلح الذي استهدف كنيسة (مار مينا) في حلوان جنوب القاهرة الى عشرة قتلى وخمسة مصابين. (النهاية) ع ح ه / ط م ا