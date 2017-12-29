القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة هجوم "إرهابي" مسلح على كنيسة في حلوان جنوب القاهرة الى عشرة قتلى.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح صحفي ان الحادث اسفر كذلك عن سقوط خمسة مصابين تم نقلهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن الأجهزة الأمنية نجحت في احباط هجوم مسلح على احدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار.

وأوضح مصدر بالوزارة أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة (مار مينا) بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين باطلاق النار على الكنيسة فقامت على الفور بمبادلتهما اطلاق النار.

وأشار الى أن قوات الأمن قتلت احدهما فيما تقوم حاليا بملاحقة الجاني الثاني مضيفا أنه تم اغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه. (النهاية) ع ف ف / ط م ا