انقرة - 29 - 12 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب اردوغان اليوم الجمعة مع بابا الفاتيكان فرانشيسكو آخر المستجدات المتعلقة بمدينة القدس.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر بالرئاسة التركية القول ان الجانبين أكدا في اتصال هاتفي الاهمية البالغة لحماية وضع القدس التي تعتبر حجر زاوية لاستقرار المنطقة وعدم اتخاذ أي خطوات "خاطئة" بهذا الشأن.

ورحب الطرفان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال21 من ديسمبر الحالي القاضي بعدم قانونية قرار اعتراف الادارة الامريكية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الجانبان أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل حماية وضع القدس التي تعتبر مقدسة للأديان السماوية الثلاثة واتفقا على عقد لقاء في الفترة المقبلة لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في ال21 من ديسمبر الجاري بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لتغيير وضع القدس مقابل تسعة أصوات مؤيدة وامتناع 35 دولة من اجمالي الأعضاء ال 193 في الأمم المتحدة.(النهاية) ر س