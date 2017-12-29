انقرة - 29 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة ارتفاع عدد السياح الاجانب الذين قاموا بزيارة تركيا منذ مطلع العام الحالي 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 7ر27 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وذكرت الوزارة في تقرير ان عدد السياح الاجانب الذين قاموا بزيارة تركيا في الشهور ال 11 الأولى بلغ 7ر30 مليون سائح مضيفة ان العدد سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 24 مليون زائر. وأشار التقرير الى ان مدينة اسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى في استضافة السياح الأجانب اذ وصل عددهم الى 8ر9 مليون سائح في حين حلت مدينة (أنطاليا) المطلة على البحر المتوسط بالمرتبة الثانية بعدد 4ر9 مليون زائر.

وأوضح ان نسبة السياح الروس شكلت 3ر15 في المئة من اجمالي الزوار الأجانب حيث بلغ عددهم نحو 6ر4 مليون زائر ثم الألمان ثانيا بنسبة 2ر11 في المئة والايرانيون ثالثا بنسبة 5ر7 في المئة.

ولفت الى ان شهر يوليو الماضي شهد أكبر عدد من السياح الأجانب اذ بلغ عددهم 1ر5 مليون زائر تلاه أغسطس بعدد 6ر4 مليون سائح موضحا ان 4ر22 مليون سائح اجنبي دخلوا تركيا عبر الجو و6ر7 مليون عبر القطار و750 ألف عبر البحر.

وكان عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في عام 2016 سجل انخفاضا بلغ 3ر25 مليون سائح فيما وصل الى 2ر36 مليون سائح في عام 2015. (النهاية) ر س