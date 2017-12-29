القاهرة - وزارة الداخلية المصرية تقول إن ستة اشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون خلال احباط أجهزة الأمن محاولة هجوم "إرهابي" على كنيسة في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

عمان - المرصد السوري لحقوق الانسان يقول ان الهلال الاحمر السوري نفذ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر عملية اجلاء الدفعة الثالثة والاخيرة من الحالات المرضية من غوطة دمشق الشرقية المحاصرة.

نيويورك - وسائل اعلام امريكية تقول ان ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح اثر اندلاع حريق هائل في مبنى سكني بضاحية برونكس في مدينة نيويورك.

الكويت - اقتصاديون كويتيون يؤكدون أن خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولي ورئيسي ومزادات) وفقا لمعايير السيولة والقيمة السوقية ومعدل الدوران والقيمة الاسمية والسنوات التشغيلية تحاكي مواكبة مسار ترقيتها لمصاف الأسواق الناشئة لتحقيق حلم الكويت للتحول إلى مركز مالي إقليمي. (النهاية) ط م ا