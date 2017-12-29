الديوان الأميري سمو أمير البلاد يعزي الرئيس المصري بضحايا العملين الإرهابيين في سيناء وحلوان 29/12/2017 | LOC14:38

11:38 GMT | الأخبار العربية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت - 29 - 12 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعملين الإرهابيين اللذين أديا إلى استشهاد ضابط وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء واستشهاد عدد من الجنود والمدنيين وسقوط عدد من المصابين بمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان مشيرا سموه إلى أن هذين العملين الإرهابيين يتنافيان مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق مؤكدا سموه رعاه الله وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين سرعة الشفاء والعافية ويحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعملين الإرهابيين اللذين أديا الى استشهاد ضابط وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء واستشهاد عدد من الجنود والمدنيين وسقوط عدد من المصابين في محاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة. (النهاية) ت ب إطبع أرسل حفظ Share مشاركة