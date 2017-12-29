القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة إن ستة اشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون خلال احباط أجهزة الأمن محاولة هجوم "إرهابي" على كنيسة في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن مصدر أمني وصفته بأنه رفيع المستوى بالوزارة القول "ان الأجهزة الأمنية نجحت في احباط هجوم مسلح على احدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار".

وأشار المصدر إلى مقتل ستة اشخاص واصابة ثمانية اخرين في تبادل إطلاق النار موضحا أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين باطلاق النار على الكنيسة فقامت على الفور بمبادلتهما اطلاق النار.

وأشار الى أن قوات الأمن تقوم حاليا بملاحقة الجاني الثاني مضيفا أنه تم اغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه. (النهاية) ع ف ف / ط م ا