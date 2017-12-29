الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الخميس حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش 29/12/2017 | LOC02:50

23:50 GMT | أخبار الكويت الرياض - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. الكويت - دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة حادث التفجير "الارهابي" الذي وقع في متجر بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية والهجوم الارهابي الذي استهدف مركزا ثقافيا وسط العاصمة الافغانية كابول. الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تؤكد هبوط طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة "بسلام" في مطار الكويت الدولي اثر انذار خاطئ بانبعاث دخان من مخزن الأمتعة. روما - صندوق ضمان ائتمان الصادرات الايطالية يعلن فتح خط ائتمان بقيمة 625 مليون دولار لدعم الصادرات الايطالية لصالح مشروع الوقود البيئي في الكويت والبالغ تكلفته حوالي 5ر14 مليار دولار. القاهرة - البرلمان العربي يؤكد اهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين وعاصمتها الابدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية. القاهرة - البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الايراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الاسلحة لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وادامة الفوضى. اسلام اباد - وزارة الداخلية الأفغانية تعلن مقتل 40 مدنيا على الأقل واصابة نحو 30 اخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا في العاصمة كابول. القاهرة - وزارة الدفاع المصرية تعلن مقتل ضابط وخمسة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في احدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة احدى البؤر الارهابية بشمال سيناء. (النهاية) م م ج إطبع أرسل حفظ Share مشاركة