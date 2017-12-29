باريس - 28 - 12 (كونا) -- ذكرت مصادر استخباراتية واعلامية اليوم الخميس ان السلطات الفرنسية اعتقلت اثنين من الارهابيين كانا يخططان لشن هجمات منفصلة ضد اهداف عسكرية وشرطية في باريس وليون.

وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جرت الاسبوع الماضي وشملت رجلا يبلغ من العمر 21 عاما وامرأة تبلغ من العمر 19 عاما في كل من ليون جنوبي البلاد وفي باريس.

وقالت صحيفة (لو فيغارو) ان "كلاهما (المعتقلين) اعتنق أفكار ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وكانا يخططا لشن هجمات ضد افراد فرنسيين يرتدون الزي العسكري".

ويواجه المشتبه فيهما ولم تذكر التقارير اسميهما اتهامات بالارهاب.

تجدر الاشارة الى ان فرنسا في حالة تأهب قصوى بشكل خاص خلال فترة العطلة والاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة حيث ينتشر سبعة الاف جندي لدعم الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى لاحباط أي تهديد ارهابي.

ومنذ يناير 2015 قتل أكثر من 240 شخصا في هجمات إرهابية في جميع أنحاء فرنسا وجرح المئات في سلسلة من تفجيرات بالقنابل وهجمات بالبنادق وعدد من عمليات الطعن.

وقد أعلن (داعش) عن المسؤولية عن العديد من هذه الهجمات وحث أنصاره على ضرب أهداف فرنسية. (النهاية) ج ك / م م ج