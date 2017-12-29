 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
29 ديسمبر 2017 04:12 ص
11 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
قوات التحالف تأسف لوصف مسؤول أممي الحوثيين ب"سلطة الأمر الواقع"      مدرب المنتخب السعودي يشيد بأداء لاعبيه في (خليجي 23)      سمو أمير البلاد يبعث ببرقية إلى الرئيس الروسي يستنكر فيها سموه الهجوم الإرهابي بمركز تجاري      سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية افغانستان      مصر : مقتل ضابط و5 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة شمال سيناء      الامن التركي يوقف 120 مشتبها بالانتماء لتنظيم (داعش) في 12 ولاية تركية      وزير الخارجية الامريكية: نواجه تحديات هائلة من كوريا الشمالية والصين وروسيا والارهاب      البرلمان العربي يؤكد اهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي      البرلمان العربي يطالب مجلس الامن بالزام ايران بوقف التدخل في شؤون اليمن      (الخطوط الكويتية): عودة طائرتنا المتجهة إلى الدوحة "بسلام" بعد انبعاث دخان من مخزن الامتعة
  الشؤون السياسية
الامارات تدين الهجمات الارهابية في افغانستان
29/12/2017 | LOC01:10
22:10 GMT 		| الأخبار الخليجية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
أبوظبي - 28 - 12 (كونا) -- أدانت دولة الامارات اليوم الخميس الهجمات الارهابية التي استهدفت اليوم الخميس مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركز ثقافي مجاور في العاصمة الأفغانية كابول وأودى بحياة العشرات اغلبهم طلاب.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية فى بيان لها ادانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه "الأعمال الارهابية الجبانة" مؤكدة موقف الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للارهاب بكل صوره وأشكاله.
وجددت الوزارة دعوتها الى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة "الارهاب" الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان 40 شخصا معظمهم من المدنيين بينهم نساء واطفال وثلاثة صحفيين قد قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه عند مدخل (مركز تبيان) الثقافي في كابول حسبما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) أعلن مسؤوليته عن هذا التفجير.(النهاية) ب ص / م م ج
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   خادم الحرمين يبحث مع وزير الدفاع الكويتي العلاقات بين البلدين الشقيقين
2.   النائب الأول ووزير الدفاع الكويتي يتوجه للسعودية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي
3.   أبرز الأحداث العربية التي شهدها عام 2017
4.   الكويتيون قديما استقبلوا موسم المطر بالأهازيج وأطلقوا عليه مسميات شعبية
5.   (الأرصاد) الكويتية: استقرار الأحوال الجوية في البلاد اثر امتداد مرتفع جوي
6.   التحالف الدولي ضد (داعش): المعركة لاتزال مستمرة في سوريا والمنطقة للقضاء على (داعش)
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS