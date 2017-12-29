أبوظبي - 28 - 12 (كونا) -- أدانت دولة الامارات اليوم الخميس الهجمات الارهابية التي استهدفت اليوم الخميس مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركز ثقافي مجاور في العاصمة الأفغانية كابول وأودى بحياة العشرات اغلبهم طلاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية فى بيان لها ادانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه "الأعمال الارهابية الجبانة" مؤكدة موقف الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للارهاب بكل صوره وأشكاله.

وجددت الوزارة دعوتها الى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة "الارهاب" الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 40 شخصا معظمهم من المدنيين بينهم نساء واطفال وثلاثة صحفيين قد قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه عند مدخل (مركز تبيان) الثقافي في كابول حسبما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) أعلن مسؤوليته عن هذا التفجير.(النهاية) ب ص / م م ج