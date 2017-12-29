الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن ادانة واستنكار دولة الكويت "الشديدين" لحادث التفجير الارهابي الذي وقع في متجر بمدينة سان بترسبورج في روسيا الاتحادية الصديقة والهجوم الارهابي الذي استهدف مركزا ثقافيا وسط العاصمة الافغانية كابول.

وشدد المصدر على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والارهاب بكافة اشكاله وصوره مجددا دعوته المجتمع الدولي لمضاعفة جهود مواجهة ظاهرة الارهاب الخطيرة وتخليص العالم والبشرية من آثارها المدمرة.

واكد وقوف دولة الكويت الى جانب البلدين الصديقين وتأييدهما في كل ما يتخذانه من اجراءات للحفاظ على امنهما واستقرارهما.

واختتم المصدر تصريحه بالاعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة الى اسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية) م ص ع