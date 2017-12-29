أنقرة - 28 - 12 (كونا) -- دانت تركيا الهجوم "الارهابي" الذي استهدف اليوم الخميس مركزا ثقافيا في العاصمة الافغانية كابول واودى بحياة العشرات بين قتيل وجريح.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن تعازيها لأفغانستان حكومة وشعبا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكان 40 شخصا معظمهم من المدنيين بينهم نساء واطفال وثلاثة صحفيين قد قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه عند مدخل (مركز تبيان) الثقافي في كابول حسبما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) أعلن مسؤوليته عن هذا التفجير.(النهاية) ر س / ه س ص