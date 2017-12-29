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  عام
قوات التحالف تأسف لوصف مسؤول أممي الحوثيين ب"سلطة الأمر الواقع"
29/12/2017 | LOC00:15
21:15 GMT 		| الأخبار العربية
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جدة - 28 - 12 (كونا) -- أعربت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس عن أسفها لما ورد في بيان صادر من منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك متهمة إياه ب"الانحياز" للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأشار المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد تركي المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ماكغولدريك تعمد تسمية الميليشيات ب"سلطات الامر الواقع" مخالفا في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة.
واعتبر العقيد المالكي أن هذه التسمية تعد محاولة من المسؤول الأممي لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن وأنها تأتي "استمرارا في تضليل الرأي العام الدولي من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للمليشيات الحوثية".
وذكر أن ماكغولدريك تناسى في تصريحاته وجود قناة اتصال مباشرة وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه من دون تحقق أو تثبت "ما يؤكد انحيازه للمليشيات الحوثية وتسيسه للعمل الإنساني الموكل إليه".
كما اتهم العقيد المالكي المسؤول الأممي ب"تجاهل ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني كان آخرها التصفيات الجسدية والاختطافات والاعتقالات ضد الرئيس اليمني السابق والمئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين".
وقال "إن هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها والتي سبق وأن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح".
وأضاف ان "هذا الموقف المنحاز يؤكد الحاجة إلى أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الانساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجددا".
وطالب الأمم المتحدة بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون على رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها.
وشدد على التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.(النهاية) ن ح / ط ب
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