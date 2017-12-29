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  رياضة
مدرب المنتخب العماني: فوزنا على السعودية في (خليجي 23) جاء صعبا ومستحقا
29/12/2017 | LOC00:04
21:04 GMT 		| الأخبار الخليجية
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المؤتمر الصحفي للمنتخب العماني
المؤتمر الصحفي للمنتخب العماني
الكويت - 28 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك اليوم الخميس ان فوز فريقه على نظيره السعودي في ختام منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23) التي تستضيفها الكويت حاليا جاء "صعبا ومستحقا".
واعرب فيربيك في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي انتهى بهدفين نظيفين لصالح المنتخب العماني عن رضاه التام على أداء لاعبيه وروحهم العالية التي أثمرت هذا الفوز الغالي الذي منح فريقه بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.
وأكد أن فريقه سيواصل عروضه الجيدة في المباراة المقبلة بهدف الوصول إلى نهائي البطولة التي تختتم منافساتها في الخامس من يناير المقبل.
وكان المنتخب العماني احرز هدف تقدمه الاول بمساعدة لاعب المنتخب السعودي خالد عبدالباقي الذي اكمل كرة سعيد الرزيقي المرتدة من حارس مرماه لتسكن شباكه بالخطأ فيما عاد سعيد الرزيقي ليعزز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة ال78 بكرة رأسية اودعها على يسار الحارس. (النهاية) ف ش ا / م ص ع
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مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك
مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك
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