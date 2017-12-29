أبوظبي - 28 – 12 (كونا) -- دانت دولة الامارات التفجير الارهابي الذي وقع يوم أمس الاربعاء في مركز (بيركريستوك) للتسوق في مدينة سانت بطرسبورغ في شمال روسيا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها اليوم الخميس عن استنكارها وادانتها الشديدين لهذا العمل الارهابي مؤكدة موقف الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والارهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت الوزارة وقوف الامارات وتضامنها مع الحكومة الروسية في مواجهة العنف والتطرف مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت عن مواساتها للحكومة والشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت مدينة سانت بطرسبورغ شهدت أمس تفجيرا بعبوة ناسفة في متجر للبضائع أدى الى سقوط 10 جرحى احدهم بحالة خطرة.(النهاية) ب ص / ط ب