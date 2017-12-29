الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أشاد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش اليوم الخميس بأداء لاعبيه في بطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) المقامة حاليا في الكويت رغم الخروج من الدور الاول امام المنتخب العماني.

وقال يورشيتش خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي انتهى بخسارة المنتخب السعودي بهدفين نظيفين ان معظم لاعبي فريقه هم من الشباب الذين يمثلون منتخبهم للمرة الاولى مبينا ان لاعبي المنتخب العماني نجحوا في استثمار الفرص التي اتيحت لهم.

وأضاف أن البطولة المستمرة حتى الخامس من يناير المقبل تعد فرصة لاكتشاف عدد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا دعامة للمنتخب الاول الذي سيشارك في بطولة كأس العالم المقرر ان تستضيفها روسيا الصيف المقبل مباركا للمنتخب العماني التأهل للدور نصف النهائي متصدرا المجموعة بست نقاط.

وكان المنتخب العماني احرز هدف تقدمه الاول بمساعدة لاعب المنتخب السعودي خالد عبدالباقي الذي اكمل كرة سعيد الرزيقي المرتدة من حارس مرماه لتسكن شباكه بالخطأ فيما عاد سعيد الرزيقي ليعزز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة ال78 بكرة رأسية اودعها على يسار الحارس. (النهاية) ف ش ا / م ص ع