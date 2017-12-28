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  رياضة
نادي (الرماية) الكويتي: استعدادات مبكرة لاستضافة بطولة سمو الأمير الدولية للرماية
28/12/2017 | LOC17:28
14:28 GMT 		| أخبار الكويت
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أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي
أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي
الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أعلن النادي الكويتي للرماية البدء مبكرا استعدادته لبطولة سمو الأمير الدولية السنوية الكبرى السابعة للرماية التي تنطلق في ال13 من يناير المقبل وذلك لضمان نجاح هذا المحفل الكبير الذي سيشهد مشاركة رماة وراميات من أكثر من 40 دولة.
وقال أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي في بيان صحفي اليوم الخميس عقب اجتماع رؤساء اللجان العاملة للبطولة ان النادي بدأ استعدادته بشكل مبكر لضمان نجاح البطولة معربا عن ثقته الكبيرة في جميع اللجان لما لها من خبرة في تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة.
وأوضح مدير البطولة العصيمي أن الوفود المشاركة ستبدأ بالوصول في مطلع يناير لاقامة المعسكرات التدريبية في ميادين الشيخ (صباح الأحمد) الأولمبي للرماية مقر البطولة استعدادا لبدء المنافسات.
ولفت الى ان البطولة وبفضل رعاية سمو الامير لها أثبتت نجاحها عاما بعد عام وفرضت نفسها على الاجندة الدولية وباتت تجذب اميز الرماة من القارات الخمس مطالبا جميع العاملين بحسن الاستعداد والتنظيم المثالي الذي يليق باسم رياضة الرماية الكويتية.(النهاية) ف ش ا / ج خ
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